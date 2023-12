Sub tenta di recuperare una rete incagliata e non riesce a riemergere: morto 65enne a Capaccio

Dramma in mare in località Licinella di Capaccio Paestum. Purtroppo, ha perso la vita un sub, Eustachio Sorvillo, che si è immerso senza più riemergere. Ad intervenire, la Capitaneria di Porto, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma purtroppo a nulla sono valsi i tentativi di salvarlo. La vittima, esperto sommozzatore, è stata trovata senza vita sul fondale.

Gli accertamenti

Sul luogo dell’accaduto, anche i sommozzatori del Corpo per il recupero della salma del 65enne ed i carabinieri per i rilievi del caso. Pare che il sub abbia tentato di recuperare una rete da pesca incagliata, ma qualcosa è andato storto: Sorvillo non è riuscito a risalire in superficie. Accertamenti in corso, dunque, per stabilire le esatte cause del decesso dell'uomo.