Sport a lutto a Salerno, è morto Tonino Di Pasquale

E' scomparso prematuramente Tonino Di Pasquale, grande tifoso dell’Alma Salerno e volto conosciuto del futsal regionale, nonché punto di riferimento imprescindibile per la famiglia salernitana. Nel corso degli anni, Tonino si è contraddistinto per il suo alto senso civico e per il suo altruismo fuori dal campo, favorendo in modo assiduo e mirato lo sviluppo del calcio a 5.

Il cordoglio dell'Alma Salerno