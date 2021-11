Dramma a Salerno, questa mattina. In via Margotta, traversa di via Mobilio, per cause da accertare, un uomo, A.D.C. le sue iniziali, si è accasciato ed è morto in strada. Inutili, purtroppo, i tentativi di salvarlo: fatale, per la vittima, il malore che lo ha colpito.

Sotto choc i passanti che hanno assistito impotenti al tragico accaduto. Accertamenti in corso.