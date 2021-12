Dramma ad Agropoli. Un uomo di 56 anni è stato trovato morto nella sua struttura ricettiva, in località Moio. A lanciare l'allarme, i familiari, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.

L’uomo era sposato ma non aveva figli, come riporta Infocilento. Presenti sul posto anche i carabinieri: accertamenti per capire le cause del decesso. Dolore.