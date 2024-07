Incidente in mare, motoscafo a forte velocità sperona gozzo: due giovani vivi per miracolo

Si è temuto il peggio, nel tardo pomeriggio di ieri, in Costiera Amalfitana, dove si è verificato un incidente in mare, nei pressi della foce del torrente Reginna Major a Maiori. Secondo una prima ricostruzione, un motoscafo ha travolto un gozzo con a bordo due ragazzi che stavano pescando. I due, fortunatamente, sono riusciti a tuffarsi in mare pochi secondi prima dello schianto. Sono vivi per miracolo.

Le indagini

Il conducente del motoscafo, che si è fermato per soccorrerli ma poi si è dato alla fuga, pare non si fosse reso conto della loro presenza lungo il tragitto. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.