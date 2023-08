Musica fino alle 2 nelle zone urbane e fino alle 3 in quelle extraurbane, ma solo nei fine settimana. È quanto prevede l'ordinanza del Comune di Agropoli in vigore dal 13 agosto.

L'ordinanza

Un provvedimento che va incontro alle esigenze degli operatori economici del settore ma che punta anche a tutelare l'incolumutà dei giovani "e porre rimedio alle trasferte per la movida affinché si argini il fenomeno dell'organizzazione di feste in locali non autorizzati ed abusivi". Nei weekend dal 13 agosto al 10 settembre la cessazione delle emissioni musicali nei locali di intrattenimento dovrà avvenire alle 2 nelle zone urbane ed alle 3 in quelle extraurbane. Per i trasgressori è prevista una multa da 50 a 500 euro.