Blitz anti-Covid nella movida: pioggia di sanzioni a giovani e locali, chiusi due esercizi

Rafforzati, i controlli per il rispetto delle norme anti-Covid, nel nostro territorio. All’esito di quanto emerso nel corso di specifiche riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presiedute dal Prefetto di Salerno, Francesco Russo, nelle quali è stata analizzata la situazione sanitaria relativa alla diffusione del Coronavirus, il Questore Maurizio Ficarra, in perfetta sinergia con i vertici dell’Arma Carabinieri, il colonnello Gianluca Trombetti e della Guardia di Finanza, Generale Danilo Petrocelli, ha elaborato, con un'apposita ordinanza, nuove strategie intensificando e rimodulando i servizi finalizzati a prevenire e reprimere quelle condotte in violazione della normativa Nazionale e Regionale.

Pioggia di sanzioni

Il dispositivo, che vede il prezioso concorso di Militari dell’Esercito Italiano, della Polizia Provinciale e dalle Polizie Locali, ha consentito di raggiungere numerosi risultati. In particolare, 2078 le persone controllate e 2 quelle denunciate per inosservanza della normativa sanitaria in relazione al mancato rispetto della quarantena domiciliare. Sono state 50, poi, le persone sanzionate per mancato uso mascherina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Locali al setaccio

Su 408 esercizi commerciali passati al setaccio, 9 sono stati sanzionati per mancato rispetto della normativa, per l’inosservanza, nello specifico, della mancata chiusura nell’orario previsto e della mancata predisposizione delle informazioni e dei presidi igienici all’ingresso, nonché per il divieto di assembramento. Di questi, due sono stati sottoposti alla chiusura provvisoria di 5 giorni. Multati, poi, 3 esercizi per aver somministrato alimenti e bevande senza licenza o ai minori. Il monitoraggio continua.