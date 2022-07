Schiamazzi e movida fuori legge: scattano le sanzioni, stop dalle 24 alle 6 all'asporto di bevande in contenitori rigidi

Polizia municipale in azione, nella movida cittadina, a Fisciano: nelle ultime settimane, alcuni controlli nei locali presenti sul territorio. Su tre bar controllati, nessuno è risultato in regola in materia di autorizzazioni e concessioni. I tre locali sono stati sanzionati per occupazione abusiva di consistenti porzioni di suolo pubblico, mancanza della necessaria concessione per l’occupazione di suolo pubblico, assenza di Scia per pubblico spettacolo e di relazione fonometrica delle apparecchiature musicali in uso, per un ammontare di quasi millecinquecentocento euro ciascuno. Nei locali oggetto dei controlli, inoltre, all’atto del sopralluogo, sono risultati essere in corso eventi musicali non autorizzati, gestiti da un intrattenitore DJ e/o musica dal vivo con emissioni sonore e diffusione musicale amplificata a porte aperte o comunque all’aperto. Per di più, un locale in particolare alla frazione Lancusi occupava abusivamente, con tavoli e sedie il suolo pubblico in assenza della dovuta autorizzazione. Un controllo straordinario, richiesto dal sindaco Vincenzo Sessa e dall’assessore alla Sicurezza Giovanni Scafuri e messo in campo dalla Polizia Municipale fuori dai canonici orari d’istituto, come racconta il Capitano Francesco Saverio Della Bella, Comandante dei caschi bianchi. A seguito delle continue segnalazione pervenute da parte dei cittadini residenti che lamentano continui schiamazzi degli avventori nelle ore notturne e soste selvagge, dunque, gli agenti hanno verificato anche il rispetto delle norme al Codice della Strada che ha portato ad elevare circa 50 accertamenti di violazione.

I commenti e gli annunci

L’assessore alla Sicurezza Scafuri ha sottolineato "che la situazione va attentamente monitorata visto il crescente abuso di alcol e sostanze stupefacente tra i giovani. Ringrazio il Comandante della Polizia Municipale per aver subito colto la necessità d’intervento, nonostante le difficoltà dovute alla carenza di personale che, comunque, contiamo di colmare con il nuovo piano del fabbisogno. Un grazie anche alla continua collaborazione messa in campo dalla locale stazione dei carabinieri che garantisce la sicurezza della nostra Città". "Andremo avanti con rigore, pretendendo che vengano rispettate le regole. - incalza Sessa- Il tema della quiete pubblica è un tema fondamentale, così come quello del decoro e della vivibilità urbana, ho pertanto firmato un’ordinanza che vieta la vendita d’asporto di bevande in contenitori rigidi, da parte degli esercizi commerciali e di somministrazione dalle ore 24 alle 6. Sono certo che grazie ai controlli che verranno messi in campo dal comandante dei carabinieri Bruno Sacchinelli e dalla nostra Polizia Municipale riusciremo a contemperare le necessità della civile convivenza con le esigenze di una città universitaria", ha concluso.