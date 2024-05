Movida a Salerno, sanzionati tre locali per musica alta e occupazione di suolo pubblico

Lotta alla musica alta e all'occupazione di suolo pubblico nella movida salernitana. Nel corso dell'ultimo fine settimana, gli agenti della Polizia Municipale di Salerno - comandati dal Colonnello Rosario Battipaglia - insieme al personale della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura - al comando del Primo Dirigente Immacolata Acconcia - hanno effettuato diversi controlli nei locali della movida, per reprimere il fenomeno della vendita di alcol ai minori e contrastare la diffusione sonora molesta o non conforme, oltre a verificare il rispetto delle occupazioni di suolo pubblico, a mezzo di tavolini e sedie, alle autorizzazioni rilasciate dal Comune.

La task force

All'esito dei controlli sono stati sanzionati un locale in zona Torrione e uno sul Corso Vittorio Emanuele, entrambi per occupazione di suolo pubblico superiore alla superficie consentita dalle autorizzazioni esibite; sempre in un locale del centro città è stata accertata e contestata la violazione ai sensi della L.447/95 - per un ammenda di 1.000 euro - poiché era in corso la diffusione sonora non conforme a quanto previsto dalla perizia fonometrica esibita dal titolare dell'attività.

Per tutta la serata il personale in servizio, in abiti civili, ha monitorato alcuni locali della movida, vigilando sull'eventuale somministrazione di alcol ai minori, senza riscontrare in tal caso alcun illecito.