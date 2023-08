"Mala movida", tavolo tecnico in Prefettura: "Quadro meno allarmante rispetto ad altre realtà"

Si è tenuta in mattinata presso il salone azzurro della Prefettura la riunione del tavolo tecnico dedicato alla movida con l'obiettivo di aumentare la sensibilizzazione dei giovani e, in generale, di tutti i fruitori delle attività di intrattenimento. A prendere parte alla riunione rappresentanti della Provincia di Salerno, del Comune capoluogo, di Anci Salerno, delle forze di polizia nonché di Confesercenti, Confindustria e Confcommercio.

I dati

Durante la riunione sono stati analizzati i dati in possesso delle forze di polizia, dai quali è emerso che la “mala movida” in questa provincia presenta, come si si legge nella nota post incontro, un quadro "meno allarmante rispetto ad altre realtà metropolitane maggiormente permeate dal fenomeno. In ogni caso, si ritiene fondamentale intervenire in chiave preventiva per intercettare gli episodi violenti e di abuso di sostenze alcoliche prima che si manifestino". "L’auspicio - si legge ancora nella nota della Prefettura - è di innescare un meccanismo che consenta di valorizzare i comportamenti dell’esercente virtuoso, che intenda muoversi in una logica di collaborazione operosa con i comuni e le forze di polizia per la prevenzione di comportamenti di disagio giovanile prima che sfocino in atti vandalici e aggressioni. Si ritiene altrettanto imprescindibile mettere in atto sistemi per premiare i ragazzi che scelgono il divertimento in sicurezza.

Sono state poste le basi per mettere in campo delle specifiche intese programmatiche, che saranno inserite in un apposito protocollo sottoscritto dai partecipanti al tavolo, finalizzate a rafforzare, attraverso una più stretta collaborazione con i gestori dei locali, le strategie di prevenzione dei fenomeni illegali connessi alle attività di intrattenimento. In particolare, ci si propone di realizzare concrete iniziative per la diffusione della cultura del divertimento sano nella legalità e in condizioni di sicurezza promuovendo campagne di sensibilizzazione rivolte ai giovani e, più in generale, a tutti i fruitori delle attività di intrattenimento, volte a prevenire l’uso di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcolici nonché a diffondere stili di vita e comportamenti consapevoli". Sul fronte delle baby gang, invece, si è deciso di coinvolgere altre istituzioni, tra cui il mondo della scuola, per mettere in campo vere e proprie attività di sensibilizzazione dei ragazzi, delle famiglie e della società civile nel suo complesso".