Stretta sulla movida anti-Covid, ma i giovani restano in strada fino a notte a Salerno

Nonostante lo stop all'asporto dalle 21 e la chiusura anticipata dei locali, assembramenti incontrollati non sono mancati a Salerno sabato sera. Numerosi i controlli da parte delle forze dell'ordine scese in strada per accertarsi del rispetto delle norme anti-Covid 19: non sono mancati, infatti, richiami e sanzioni per i trasgressori. Da via Roma, all'altezza del Comune, a piazza Abate Conforti e nell'area di Santa Teresa, giovanissimi, a Salerno, si sono intrattenuti fino a notte fonda.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le sanzioni ad Eboli

Intanto, ad Eboli, dove il numero dei positivi è salito a 20, gli agenti della polizia municipale con il comandante Sigismondo Lettieri hanno effettuato controlli serrati sul territorio ed hanno elevato 4 contravvenzioni per mancato utilizzo della mascherina di protezione. Numerose verifiche, ieri, sono state effettuate presso il mercato settimanale. "L'emergenza coronavirus è sempre in atto e non bisogna mai abbassare la guardia. - ha osservato il sindaco facente funzioni Luca Sgroia - Occorre il responsabile e rigoroso rispetto di tutte le disposizioni vigenti".



Gallery