Movida, Bove riappare sui social dopo la revoca dei domiciliari: "Sono ancora qua"

Il noto imprenditore della ristorazione salernitana Vincenzo Bove riappare in pubblico con un video, pubblicato sulla sua pagina Facebook, poche ore dopo la revoca degli arresti domiciliari stabilita dai giudici della prima sezione penale del Tribunale. Per lui (difeso dall’avvocato Michele Tedesco) la misura alternativa dell’obbligo di firma tre volte alla settimana.

Le sue parole

Nel video Bove appare sereno, fiducioso e anche abbronzato. Ecco le sue parole: “Amici come state? Io sto bene, in perfetta forma. Abbronzato. Ma vi sono mancato o non mi avete pensato? Ditemi la verità. Lo voglio sapere”. Per poi concludere con un messaggio forte e chiaro: “Più di prima, come prima”. In alto nel filmato appare anche una scritta: "Eh..già...sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua".