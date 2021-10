Rissa e tentato omicidio a Salerno: 15 misure cautelari per i minori della baby gang, l'operazione

Retata alle prime ore di questa mattina, a Salerno: su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, la Polizia di Stato sta eseguendo 15 ordinanze di custodia cautelare a carico di minori. In particolare, 10 i provvedimenti di custodia presso Istituto Penitenziario Minorile ed altri 5 di collocamento in comunità, disposti dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno.

Le accuse

Rissa e tentato omicidio: queste le accuse per i 15 under 18 destinatari del provvedimento restrittivo. L'operazione della polizia si inserisce nelle indagini su uno scontro violento tra baby gang. Tra gli episodi sotto i riflettori degli inquirenti, anche quanto accaduto nella serata del 15 maggio scorso, quando, sul lungomare, all'altezza della spiaggia di Santa Teresa, due gruppi di giovanissimi, circa una ventina in tutto, vennero alle mani sul lungomare, spostandosi poi su via Roma. Due ragazzi furono anche feriti in modo lieve con un coltello e medicati in ospedale.

In aggiornamento