Arrestati due evasi nel salernitano, controlli rafforzati contro la movida violenta

Arrestati due evasi in poco più di 24 ore, grazie all'impegno dei carabinieri di Salerno. A finire nei guai, un uomo di Pontecagnano e uno della provincia di Cosenza. Il primo aveva violato i domiciliari, mentre il secondo mancava da oltre un mese dalla comunità in cui si trovava.

Maggiori controlli

Intanto, dopo gli ultimi episodi di violenza consumati in città, sono stati incrementati anche i controlli da parte della polizia provinciale, come disposto dal Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Salerno. Per dare un ulteriore contributo per il monitoraggio in tema di norme anti-Covid e contro la movida violenta, è sceso in campo anche un equipaggio motomontato.