Rifiuti abbandonati in strada e in un parco privato, ad Eboli: sanzionate una società di catering e una pizzeria

Microdiscarica ad Eboli, sulla SP 30, nei pressi di una rotonda: i rifiuti non sono passati inosservati al nucleo ispettori ambientali insieme alla polizia municipale. E' stata sanzionata una società di catering, responsabile di aver smaltito in strada i resti di cibo dei propri banchetti, a danno del decoro e dell'igiene pubblici.

L'altra multa

Multata anche una pizzeria per aver abbandonato i propri rifiuti in un parco privato e nei guai sono finiti anche altri residenti incivili per abbandono illecito di spazzatura. Il monitoraggio continua.