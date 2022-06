Avviso di sanzione per mancata vaccinazione anti-Covid, ma la donna era morta prima della pandemia

Gli è arrivata una multa per la mancata vaccinazione di sua moglie, ma la donna era già morta prima della pandemia. La vicenda ha interessato Antonio Granato, sessantacinquenne di Nocera Inferiore: come riporta Il Mattino, l'uomo nei giorni scorsi si è visto recapitare a casa un avviso di avvio di procedimento sanzionatorio nei confronti della moglie, non vaccinata, per la cui fascia d'età era previsto l'obbligo di inoculazione.

Il fatto

Tuttavia, la donna destinataria della sanzione era deceduta il 24 febbraio 2019, per un arresto cardiaco. Un errore burocratico, dunque, che ha inevitabilmente suscitato scalpore nella comunità.