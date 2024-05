Salerno, nel 2023 il Comune ha incassato due milioni e 600mila euro dalle multe

Il Comune di Salerno ha recentemente approvato il rendiconto dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada per l'anno 2023.

Gli incassi

Nel 2023, il Comune ha incassato un totale di 2 milioni e 697mila euro. Questo importo, al netto delle spese amministrative, rappresenta un significativo contributo alle finanze locali, permettendo di reinvestire in progetti che migliorano la qualità della vita dei cittadini. In ottemperanza all'articolo 208 del Codice della Strada, il 50% di questi proventi, pari a 1 milioni e 338mila è stato destinato a specifiche finalità previste dalla legge.

I fondi saranno utilizzati per:

- Migliorare la sicurezza stradale, con l'installazione di nuove segnaletiche e dispositivi di controllo del traffico.

- Effettuare controlli della velocità e del traffico per prevenire incidenti e garantire il rispetto delle norme stradali.

- Manutenzione delle strade cittadine, assicurando infrastrutture sicure e ben tenute.

- Promuovere l'educazione stradale attraverso campagne informative e progetti educativi rivolti a cittadini di tutte le età.

Il restante 50% dei proventi può essere utilizzato per le stesse finalità, a discrezione del Comune, per potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza e manutenzione stradale.