Raccolta differenziata, controlli nella notte a Salerno: multati tre negozi

Il personale di Salerno Pulita, insieme agli agenti di Polizia Municipale, nel corso della notte, hanno effettuato serrati controlli sul corretto conferimento dei rifiuti.

Sanzionate 3 attività commerciali nel centro cittadino per irregolare conferimento dei rifiuti. I titolari, infatti, raccoglievano in deposito i rifiuti in maniera indifferenziata e li conferivano nella serata di giovedì allorquando si conferisce il “non riciclabile”.

I controlli

Inoltre, sono stati sanzionati alcuni cittadini, sorpresi a rovistare tra i rifiuti per recuperare oggetti. Gli stessi danneggiavano le buste, lasciando a bordo strada il materiale ritenuto non utile. Sono stati, infine, effettuati approfonditi controlli nei cestini gettacarte al fine di verificare se in essi vi fossero conferimenti di rifiuti domestici. In particolare, quest’ultimo tipo di controllo sarà ripetuto con più assidua frequenza con l’obiettivo di debellare una prassi scorretta e profondamente ingiusta nei confronti dei tantissimi cittadini che correttamente applicano le regole della differenziata.

Il commento

"Il mio ringraziamento - ha dichiarato il sindaco Vincenzo Napoli - va agli addetti di Salerno Pulita e agli agenti del Nucleo Operativo Prevenzione Reati - Decoro urbano - Ambiente coordinati dal capitano Mario Elia, agli ordini del comandante della Polizia Municipale, Rosario Battipaglia. Stanotte hanno svolto un lavoro importante per il decoro della città, individuando e sanzionando attività commerciali e soggetti che non conferiscono correttamente provocando situazioni di degrado non tollerabili nella nostra città".