Incidenti sulla SS19 tra Battipaglia e Eboli: record di multe in due ore

Sono iniziati, questa mattina, lungo la Strada Statale 19 nel tratto Eboli-Battipaglia da parte della Polizia Municipale diretta dal comandante Mario Dura, per prevenire gli incidenti stradali.

Record di multe

In sole due ore sono stati sanzionati 23 automobilisti quasi tutti per divieto di sorpasso e velocità non commisurata al tipo di strada. Sequestrati anche due veicoli con targa straniera non immatricolati in Italia: 400 euro di sanzioni e sequestro con confisca. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.