Venditori abusivi di gadget e bandiere Granata in centro: scattano le multe, intanto Priscilla Salerno va allo stadio

Sono stati multati i venditori abusivi di bandiere e gadget della Salernitana, nei pressi di via Roma. Vista la sfida tanto sentita in città, notevole il dispiegamento delle forze dell'ordine per evitare situazioni di illegalità o rischio.

La curiosità

Intanto, l’attrice hard salernitana Priscilla Salerno è andata allo stadio a bordo del suo scooter, per non perdere la partita, postando su Facebook il video del suo viaggio verso l'Arechi. A beccarla, l'acchiappavip Francesco Caterina. Nessuno spogliarello in caso di vittoria per evitare Daspo, ma un regalo ai tifosi a mezzanotte, al club Fedelissimi.