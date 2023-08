Pontecagnano, il Comune cerca un direttore generale per la Multiservizi

Scadrà domani il bando per la presentazione di candidature per la nomina del direttore generale dell'azienda speciale Multiservizi del Comune di Pontecagnano Faiano. L'avviso, pubblicato lo scorso 11 agosto, è aperto a tutti coloro che sono in possesso di una laurea in economia e commercio ed abbiano un'esperienza "almeno triennale" nell'attività di indirizzo e coordinamento strategico amministrativo in enti, aziende e strutture pubbliche con autonomia di programmazione o gestione di beni, persone e risorse finanziarie.

L'incarico

Il direttore generale nominato resterà in carica cinque anni e guadagnerà 25mila euro all'anno e un bonus legato ai risultati economici dell'Azienda Speciale nella misura del 5%. La designazione del candidato, in ogni caso, resta in capo al sindaco "che selezionerà fra le proposte di candidatura quella maggiormente idonea a ricoprire il ruolo di direttore generale". La stessa, come si legge nel bando, "potrà avvenire anche in presenza di una sola candidatura". Il termine ultimo per presentare domanda è fissato per il 26 agosto.