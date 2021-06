Batte forte il cuore del centro storico: un murales per Matteo Leone

Il ricordo, l'emozione, l'appartenenza: secchi di vernice e quintali di amore, gli ultras hanno voluto realizzare un dipinto per omaggiare il "figlio di tutte le mamme del porto"

Il ricordo, l'emozione, l'appartenenza: secchi di vernice e quintali di amore, gli ultras hanno voluto realizzare un dipinto per omaggiare il "figlio di tutte le mamme del porto". Matteo Leone è volato in cielo ma è forte il richiamo della salernitanità, quanto il dolore della famiglia.

Il murales

"Il tuo nome riecheggerà per l’eternità. Per sempre con noi fratello". Così gli ultras del gruppo Centro Storico hanno voluto ricordare Matteo, compagno di trasferte e di gradoni, dopo la sua scomparsa e il bagno di folla, nel giorno del suo funerale in Duomo. Il giovane fu travolto da un carrello, al porto di Salerno. Con la morte nel cuore, il papà Emilio ha fatto visita al collega carrellista.