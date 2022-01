"Franco Lota": imbrattato muro a Bracigliano, su tutte le furie il sindaco

Vile atto vandalico, nella centralissima Piazza Tuoro di Bracigliano, dove ignoti hanno imbrattato con una scritta in vernice nera il muro in pietrame che è parte integrante del decoro urbano insieme agli altri ornamenti (fontana panchine e aiuole). Dura la condanna da parte del sindaco di Bracigliano, Antonio Rescigno, per il vile atto vandalico posto in essere nella centralissima Piazza Tuoro, dove ignoti hanno imbrattato con una scritta in vernice nera il muro in pietrame che è parte integrante del decoro urbano insieme agli altri ornamenti (fontana panchine e aiuole).

Parla il primo cittadino

“E’ un atto ignobile, queste persone che compiono simili ed ingiustificate azioni incivili dovrebbero vergognarsi, innanzitutto per se stessi e anche per il mancato rispetto nei confronti della Comunità Braciglianese. Deturpare in questo modo indegno il patrimonio pubblico, sicuramente, non offre una bella immagine della nostra cittadina, che per colpa di pochi incivili rischia di fare una brutta figura fuori dai confini territoriali. ll mantenimento del decoro urbano è, in primo luogo, una responsabilità di ogni cittadino. L'Amministrazione Comunale allo stesso tempo, oltre a riparare i danni e a investire in opere pubbliche, promuove occasioni di sensibilizzazione e crescita, spesso in collaborazione con la scuola e con tanti altri soggetti. Ma oggi più che mai è necessaria una sinergia che consenta di agire in modo unitario su queste problematiche”.

Le indagini

L’atto vandalico è stato eseguito la scorsa notte, tra venerdì e sabato, con gli incivili che, considerata l’ora tarda, hanno potuto agire indisturbati, lontani da occhi indiscreti. La condanna da parte delle istituzioni politiche locali è stata unanime, per un gesto che non poteva e non doveva essere commesso. Tuttavia, le forze dell’ordine, attraverso la visione dei filmati delle telecamere a circuito chiuso degli esercizi commerciali, stanno cercando di stanare questi incivili, al fine di comminare nei loro confronti le dovute sanzioni.