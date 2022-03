Evade dai domiciliari e va al bar: arrestato 56enne salernitano

Un salernitano di 56 anni è stato arrestato dai carabinieri di Muro Lucano, in provincia di Potenza, per evasione dagli arresti domiciliari. I militari, nella mattinata di sabato 26 marzo, durante un servizio di controllo del territorio, hanno accertato che l'uomo non si trovava presso l'abitazione designata agli arresti domiciliari.

L'arresto

I carabinieri si sono messi alla ricerca dell'uomo, rintracciato poco dopo in un bar del centro di Muro Lucano. Nella circostanza, l’uomo non ha fornito alcuna giustificazione plausibile rispetto alla trasgressione commessa. Tra l'altro, è stato sorpreso in possesso di un telefono cellulare, sequestrato, tramite il quale intratteneva diverse conversazioni con altre persone con precedenti penali.