Musei salernitani, la coop Galahad incontra il sindaco: annunciato un tavolo con la Fondazione

Non cala, ma, anzi, si incrementa l'attenzione dell'amministrazione comunale di Salerno verso l'incresciosa vicenda denunciata dalla cooperativa sociale Galahad che, martedì mattina, è stata ricevuta dal sindaco Vincenzo Napoli insieme con la vicesindaca Paky Memoli. E' stato a lungo ascoltato dal primo cittadino, infatti, il direttivo della cooperativa sociale ancora in attesa della liquidazione della fattura da parte della Fondazione Scuola Medica Salernitana presieduta da Enrico Indelli per il servizio prestato presso il Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana e presso il Museo Roberto Papi di Salerno da dicembre a gennaio, prima di essere messo alla porta senza preavviso.

"Ringraziamo il sindaco, la vicesindaca e tutti gli altri componenti dell'amministrazione che stanno mostrando sensibilità e interesse per quanto da noi subito dalla Fondazione guidata dal delegato alla presidenza del Cda Indelli e diretta, seppur non ufficialmente a quanto abbiamo appreso, dall'odontotecnico Massimo Carmando nominato dallo stesso Indelli, pare in modo arbitrario. - ha esordito il direttivo della cooperativa Galahad - Siamo lieti di aver esposto nel dettaglio quanto accaduto al presidente della Fondazione Scuola Medica Salernitana che è per l'appunto il sindaco Napoli, il quale ha annunciato che sarà sua premura organizzare un confronto de visu tra la nostra cooperativa e Indelli, alla presenza dello stesso primo cittadino e della vicesindaca. L'obiettivo è ottenere finalmente la liquidazione della fattura che ci spetta: non è nostra intenzione neppure lontanamente immaginare nuove collaborazioni con il dottor Indelli, visti gli ultimi imbarazzanti quanto inattesi trascorsi". Lo stesso direttivo della cooperativa precisa che "non cala l'interesse da parte nostra verso i musei e la cultura del nostro territorio, ma appare impossibile ipotizzare di tornare a collaborare con chi, dopo averci strumentalizzato, ci ha tagliato fuori da un impegno continuo, garantito, quasi a costo zero, per 12 lunghi anni". Non resta, dunque, che attendere il nuovo tavolo tra le parti alla presenza del sindaco di Salerno per chiudere la vicenda, "senza porre limiti a nuove eventuali collaborazioni future con professionisti diversi, meritevoli della nostra stima e della nostra fiducia", concludono i volontari, ribadendo il loro "grazie" di cuore all'amministrazione comunale di Salerno, con cui la cooperativa continua quotidianamente a collaborare sul fronte sociale e su quello culturale.