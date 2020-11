Il Covid non ferma la cultura, inaugurato il Museo del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni

E' stato inaugurato il nuovo, tecnologico, interattivo e innovativo Museo del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni.

La soddisfazione di Pellegrino

"In un momento in cui si chiudono i Musei in Italia, abbiamo deciso di investire sulla cultura, presentando il nuovo museo

ovviamente virtualmente e nell’assoluto rispetto delle norme. - ha detto il presidente dell'Ente Parco, Tommaso Pellegrino- Una vera e propria eccellenza nel prestigioso scenario di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate, che sarà aperto al pubblico appena usciremo da questo brutto momento".



