"Salviamo il Museo dello Sbarco": Bicchielli (Noi Moderati) presenta interrogazione

"Salviamo il Museo dello Sbarco e Salerno Capitale, non lasciamo andar via un pezzo della nostra storia". È l’appello del gruppo Noi Moderati alla Camera dei Deputati. Il primo firmatario è Maurizio Lupi, capo politico di Noi Moderati.

L'interrogazione

Il vice presidente Pino Bicchielli, unitamente al gruppo politico, ha presentato una interpellanza urgente al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, sottolineando che il museo, guidato dal presidente Nicola Oddati, è a rischio chiusura dopo che la Regione Campania ha chiesto novemila euro di arretrati. "Ce la stiamo mettendo tutta per salvare il Museo dello Sbarco e Salerno Capitale - spiega Bicchielli - ci siamo fatti portavoce delle tante difficoltà che oggi vive l’associazione e di fronte all’imbarazzante silenzio della Regione Campania e del Comune di Salerno noi andiamo oltre, chiedendo al governo un intervento autorevole. Siamo certi che il ministro Sangiuliano, con il suo autorevole intervento, sosterrà la nostra battaglia per evitare che, ancora una volta, un pezzo fondamentale della nostra storia vada via da questa città per trovare ospitalità altrove. Noi non ci arrenderemo, siamo dalla parte di Nicola Oddati, siamo dalla parte dei cittadini che hanno scelto di metterci la faccia, a dispetto di quanto fatto oggi dalla politica locale e regionale, e offrire il proprio contributo".