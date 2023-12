"Infiltrazioni d'acqua e niente wc": chiude il Museo dello Sbarco. La proposta di Ilardi

Il Museo dello Sbarco e Salerno Capitale chiude perché non ha disponibilità dei servizi igienici e all’interno ha infiltrazioni di acqua e caduta di calcinacci. Ad annunciarlo è la pagina Facebook del Museo dove viene spiegato: “Ciò comporta la perdita di agibilità e la non ottemperanza alla chiusura potrebbe comportare per noi anche conseguenze penali. Si spera che queste mancanze vengano al più presto superate dall’ente proprietario della struttura. Al momento siamo costretti a disdire numerose prenotazioni, non solo dall’Italia, che sono la nostra unica fonte di sostentamento”. L’Ente proprietario è la Regione Campania, da cui si attende una risposta in tempi rapidi.

La proposta di Ilardi

Il presidente di Federalberghi Salerno Antonio Ilardi si interessa della questione proponendo un'alternativa: "Apprendiamo con rammarico le notizie sulle difficoltà economiche e sulla chiusura del Museo dello Sbarco di Salerno, significativa e meritoria esperienza culturale che non va dispersa. Riteniamo, peraltro, che la memoria e la valorizzazione espositiva degli eventi bellici, avvenuti nel nostro Territorio negli anni 40 del secolo scorso, possano costituire importante opportunità di richiamo turistico, come accade in decine di altri siti nel mondo. Proponiamo che il Museo dello Sbarco sia ospitato, anche per affinità di materia, nei tanti locali inutilizzati o sottoutilizzati della Caserma Angelucci, che, attualmente, costituisce una inammissibile cesura del tessuto urbano del comune capoluogo, al pari di altri siti militari cittadini, la cui presenza, in zone fortemente antropizzate, appare decisamente anacronistica.Facciamo appello ai fondatori del Museo, alle autorità comunali e regionali, alle autorità militari nonché alla deputazione parlamentare ad adoperarsi affinché le strutture militari sottoutilizzate, come sta avvenendo ovunque in Italia. possano trovare anche a Salerno nuovo e più efficace ruolo a servizio della comunità locale, della sua crescita culturale e del suo sviluppo".