Bicchielli visita il Museo dello Sbarco: "Farò il possibile perché non lasci Salerno"

"La storia non può essere dimenticata, dobbiamo valorizzare quanto di importante c’è nella nostra città perché ci sono luoghi che vanno tutelati, valorizzati". Queste le parole del deputato Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati che, questa mattina, ha visitato il Museo dello Sbarco e Salerno Capitale.

L'incontro

"Questa mattina - spiega Bicchielli - ho incontrato il presidente Nicola Oddati, ed ho ascoltato dalla viva voce delle sue parole la disperazione per un luogo simbolo della nostra città che oggi fatica non poco ad andare avanti. Le istituzioni restano sorde al suo appello e allora porterò questa sua istanza al governo nazionale per far sì che il Museo dello Sbarco non lasci la città di Salerno".