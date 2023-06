La Regione chiede 9mila euro di arretrati al Museo dello Sbarco: l'appello della struttura e l'indignazione di Mari

La Regione Campania chiede 9mila euro di arretrati al Museo dello Sbarco di Salerno per i locali dati in gestione. "Un altro duro colpo per la sopravvivenza del Museo dello Sbarco e Salerno Capitale. - commentano dallo stesso Museo - Non ci resta che appellarci alla sensibilità dei tantissimi sostenitori. Un piccolissimo aiuto economico potrebbe essere un enorme contributo per aiutarci ad andare avanti!"

Il commento

"Uno scandalo. Questo è un preavviso di sfratto. Si ragioni sull'utilizzo degli immobili pubblici in città, a partire dall'ex Tribunale": questo il commento del parlamentare Franco Mari. "La richiesta della Regione Campania di 9mila euro di fitto arretrato al Museo dello Sbarco di Salerno è un preavviso di sfratto. In questa nostra città, come ha detto la consigliera comunale Elisabetta Barone, si cancellano sistematicamente le tracce della memoria collettiva e, soprattutto, non si è capaci di valorizzare un museo storico che altre città d'Italia e d'Europa saprebbero invece valorizzare- aggiunge il parlamentare salernitano di Alleanza Verdi Sinistra - Tutto questo mentre rimane un pio desiderio avere una biblioteca e un auditorium come in ogni città civile. Quella della carenza di spazi culturali ed espositivi è questione di cui ci siamo occupati più volte in passato, ma pure adesso, anche di fronte alla richiesta della Regione, dobbiamo ribadire come sia diventata urgente e non più rinviabile una discussione pubblica, quindi non limitata al consiglio comunale ed ai maggiorenti della politica salernitana, sulla destinazione di alcuni immobili pubblici che possono utilmente essere destinati a questo scopo. A partire dall’ex Tribunale e dalla palazzina Liberty di via dei Greci", conclude Mari.

Per donazioni al Museo:

IBAN: IT63Y0306915216100000011726

BANCA INTESA SAN PAOLO

Causale: contributo per il MUSEO