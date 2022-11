"Discoteca all'aperto" alle 5 di mattina alla Cittadella e pallonate al Crescent: Salerno è allo sbando

C'era una volta una città in cui il senso civico e la quiete pubblica venivano rispettati. In cui vigeva attenzione per la legge e per il prossimo. C'era una volta, ma oggi, non c'è più. Sì, perchè Salerno risulta ormai irriconoscibile sotto innumerevoli punti di vista, come ci segnalano quotidianamente i nostri lettori. Al di là della mancata manutenzione del verde pubblico e delle micro-discariche presenti in vari punti della città, stanno prendendo sempre più piede comportamenti incivili e vandalici da parte di una fetta della popolazione giovanile, ormai, tristemente, allo sbando. Delle 5 di questa mattina, l'ultimo episodio di totale mancanza di attenzione verso i cittadini: nei pressi della cittadella giudiziaria, infatti, dei giovani si sono concessi una "sosta" con tanto di stereo in modalità discoteca all'aperto, microfoni ed altoparlanti, intonando canzoni a squarciagola e svegliando l'intero quartiere che, dunque, ha allertato il 112 per far ripristinare la quiete pubblica, almeno di notte.

L'altra segnalazione

Intanto, alcuni adolescenti, l'altra sera, hanno ben pensato di trasformare i portici del Crescent in un campetto di calcio, lanciando pallonate a tutto rischio degli arredi e dei passanti. Nonostante i divieti ben visibili nella piazza, dunque, anche piazza della Libertà, se priva di controlli, rischia di diventare la nuova piazza Flavio Gioia, dove, come è noto, più volte, giovanissimi hanno lanciato violente pallonate colpendo cittadini di passaggio e danneggiando vetrine di esercizi commerciali. L'unico auspicio, dunque, è che con un incremento dei controlli e una presenza costante di pattuglie, nelle ore serali e notturne, nei punti nevralgici della città e nei luoghi di ritrovo continuamente segnalati, la situazione possa migliorare, scogiurando nuovi imbarazzanti e molesti episodi che danneggino la vivibilità e il decoro di Salerno. Città che, come ogni comune civile che si rispetti, merita certamente di più.