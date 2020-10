Rara malformazione uterina per una 21enne: la piccola Evelyn viene alla luce grazie al professor Petta

Gioia grande per una neo-mamma cilentana: la vita ha vinto la sua rara malformazione uterina consentendo alla piccola Evelyn di vedere la luce, presso la clinica Malzoni di Avellino. Hanno stretto tra le braccia la loro bambina, Nadia Falcione, cassiera 21enne e del suo coetaneo Gianluca Lista dipendente, entrambi di Castelnuovo Cilento, grazie alla professionalità del dottor Raffaele Petta, il ginecologo salernitano soprannominato "angelo dei bambini". Durante la prima ecografia, Nadia scoprì di avere un utero doppio con due colli e due canali cervicali che poteva comportare gravi complicazioni per la gravidanza. Dopo aver consultato un noto ginecologo di Napoli, amico di famiglia, alla donna fu consigliato di rivolgersi al dottor Petta, poichè si trattava di una gravidanza ad alto rischio. Il professor Petta, come è noto, è considerato univocamente il massimo esperto in questo settore.

Dal primo controllo, è emersa una dilatazione del collo per cui il 27 aprile fu sottoposta ad intervento di cerchiaggio di uno dei due colli dell’utero presso la Clinica Malzoni diretta dal professor Carmine Malzoni. La gravidanza è stata monitorata con controlli ecografici, flussimetrici e cardiotocografici e la paziente è stata sottoposta a terapia tocolitica. E' stata quindi operata di taglio cesareo dall’equipe costituita dal dottor Giuseppe Casarella, dal dottor Raffaele Petta e dall’Ostetrica Marika Maffei. Alle 17,47 del 28 settembre nasce Evelyn, di 49 cm, con un peso di kg.2,960, assistita dal dr. Angelo Izzo Primario della Neonatologia della Malzoni.

