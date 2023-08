Blitz in un ristorante: arrestato latitante, era sfuggito ad un'operazione contro il clan Fezza-Petrosino

A Confessore vengono contestati, in concorso con altri, i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione aggravata dal metodo e dalle finalità mafiose ma anche di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti