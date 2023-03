Champions: da Salerno 300 tifosi andranno a Napoli per la sfida contro il Eintracht

Sono 300 i tifosi tedeschi che, alla stazione ferroviaria di Salerno, sono in attesa di prendere un treno per Napoli. Domani sera, allo stadio “Maradona”, c'è il match di Champions tra Napoli ed Eintracht, al quale non sono ammessi i residenti a Francoforte.

La curiosità

I tedeschi che sono a Salerno, da quanto si apprende, sono in possesso di una regolare prenotazione negli alberghi del capoluogo campano. Al momento, non risultano problemi di sicurezza.