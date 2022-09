Carenze igieniche e lavoratori in nero: i Nas chiudono un panificio a Salerno

Operazione dei carabinieri del Nas di Salerno. Chiuso un panificio in precarie condizioni igieniche.

L'attività

Numerose le criticità riscontrate sul posto: sporco pregresso in alcuni ambienti e attrezzature, servizio igienico comunicante con il laboratorio di produzione, cucina priva di cappa, spogliatoio utilizzato come deposito di materie prime e presenza di muffa. A ciò si aggiunge il fatto che all'interno del panificio sono state trovati due lavoratori in nero con conseguente multa di 9700 euro.