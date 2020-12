Natale a Salerno: poco passeggio sul Corso, più gente in strada nella zona orientale

Poche persone in centro, più movimentata la zona orientale: è questa l’immagine di Salerno nella mattina di Natale. Come mostrano le foto che pubblichiamo, a seguito di un giro tra le principali strade del capoluogo, poco passeggio su Corso Vittorio Emanuele dove, fortunatamente, non si è registrata alcuna calca, complice, probabilmente, anche il maltempo oltre, ovviamente, ai divieti in vigore per la zona rossa. Più persone, almeno fino alle 12, nella zona orientale, tra i quartieri di Pastena e Torrione; scarsa affluenza invece sul lungomare.

I controlli

Diverse pattuglie delle Forze dell'Ordine in strada per monitorare il rispetto, da parte dei cittadini, delle normative anti-Covid. Una camionetta dei militari è presente in Piazza Portanova, mentre i vigili urbani sono in modalità posto di blocco nella centralissima Piazza della Concordia.

