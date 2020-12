Natale a Contursi, Babbo Natale in moto consegna doni alle famiglie contagiate

Tanta curiosità, oggi, a Contursi Terme, dove è andata in scena l’iniziativa “Quando Babbo Natale arriva in moto e non in slitta” organizzata da Cittadinanzattiva Contursi-Colliano-Valle Sele con il patrocinio del Comune.

L'iniziativa

Alcuni Babbi Natale, in sella alle rispettive moto, hanno donato i regali ai bambini per far loro una sorpres e si sono recati anche dalle famiglie che hanno avuto il Covid-19, dove nessuno andava per paura della diffusione del virus. Ma, muniti dei dispositivi di protezione e con le dovute distanze, hanno voluto testimoniare comunque la loro vicinanza a chi, più di altri, ha vissuto momenti di difficoltà. In azione Diego Pignata e i suoi amici centauri Dante Viola, Antonello Cernera e Gerardo Benevenga.