Domenica di acquisti a Salerno, folla sul Corso per gli ultimi regali di Natale

Dopo la notizia, seguita da inevitabili polemiche, della permanenza della Campania nella zona arancione (e dunque, al contrario delle altre regioni nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì non diventerà gialla), è proseguita anche nel weekend la corsa ai regali a Salerno.

La folla

Particolarmente affollato - come mostrano le foto scattate oggi da Guglielmo Gambardella - Corso Vittorio Emanuele, dove molte persone, munite di mascherina, sono entrate nei negozi per fare gli acquisti natalizi. Giovani, coppie e anche diverse famiglie – anche per via della chiusura dei centri commerciali e del lungomare - sono state notate a passeggio anche in via Mercati, Piazza Portanova e in Corso Garibaldi.

