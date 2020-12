Natale a Nocera, arrivano gli alberi nei quartieri: i bambini potranno addobbarli

L’ amministrazione comunale di Nocera Inferiore omaggia i quartieri di abeti natalizi per portare il simbolo natalizio per eccellenza nelle piazze cittadine e sarà collocato, precisamente, in via Via Filangieri; Monte Vescovado; Via Napoli; Piazza De Santi; Piazzetta San Mauro, Piazza Cicalesi; Casale Nuovo.

L'iniziativa

Il loro allestimento sarà volutamente basico per consentire ai cittadini e ai più piccoli di esprimere la propria creatività nella totale libertà. L’iniziativa rappresenta un simbolo ed un segnale di speranza soprattutto per i bambini che potranno, tramite le associazioni, apporre un personale contributo. Soddisfatto il sindaco Manlio Torquato: “E’ questo un Natale sicuramente diverso. Il clima natalizio che si respira in tutta la città può contribuire a rasserenare un pò gli animi duramente provati in questo periodo”.