Nave cinese carica di pomodoro a Salerno: al via il monitoraggio dei prodotti

È stata al largo del porto di Salerno per l'intera giornata di ieri, "circondata" dalle imbarcazioni della Coldiretti, per poi attraccare solo oggi, alle prime luci dell’alba, la nave proveniente dalla Cina con un carico di passata di pomodori.

I controlli nel porto

In tarda mattinata, sono arrivati i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione insieme al personale dell’ente di certificazione del Ministero dell'Agricoltura che stanno effettuando tutte le verifiche dei prodotti. Per la prima volta, i controlli a campione sullo stesso lotto di merce, vengono svolti all’interno del porto commerciale prima della partenza dei camion. Il portavoce di Coldiretti Campania Roberto Esse conferma: “Siamo in attesa di conoscere l'esito delle verifiche. Il grosso del nostro presidio è stato smobilitato, mentre altri nostri attivisti resteranno sul posto fino a quando i camion non partiranno per raggiungere le loro destinazioni".

La ribalta nazionale

La notizia dell'arrivo della nave e della forte protesta della Coldiretti a Salerno è stata rilanciata a livello nazionale da Today.it e da altre testate giornalistiche. Intanto, stasera, ci sarà anche la diretta del Tg2 Post che si occuperà di contraffazione alimentare e si collegherà dal molo salernitano con il presidente di Coldiretti Campania Ettore Bellelli.