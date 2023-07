Trasporti, istituita la navetta estiva Castellabate-Agropoli

Partirà il 22 luglio il servizio che collegherà Castellabate con la stazione ferroviaria di Agropoli-Castellabate. Grazie a tale servizio tanti turisti potranno finalmente raggiungere Castellabate in modo semplice e viaggiare senza ulteriore stress.

Il servizio

“E’ davvero impensabile che una località turistica come la nostra sia raggiungibile con difficoltà dalla nostra utenza. Per questo abbiamo deciso di ripristinare questo servizio nevralgico e fondamentale per l’intero settore turistico. Dobbiamo continuare a incrementare e migliorare i servizi della nostra offerta turistica. Il nostro paese merita di crescere ancor di più” afferma il sindaco Marco Rizzo. “Grazie alla volontà dell’amministrazione si implementa, con risorse comunali, un servizio essenziale attivato per la prima volta lo scorso anno. Dal 22 luglio chi arriva in stazione ad Agropoli potrà fruire di questo nevralgico collegamento per Castellabate e le sue marine. Si lavora costantemente per garantire servizi turistici migliori ogni anno” dichiara l’assessore Luigi Maurano.