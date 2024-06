Attivato il servizio navette ad Agropoli, Durso: "I disabili non possono accedervi"

Attivata ad Agropoli la navetta per collegare varie zone della città, ma dal servizio restano esclusi diversamente abili. Chi ha problemi motori, infatti, non può accedervi perché manca la rampa o la pedana, come denunciato da Christian Durso, cilentano sulla sedia a rotelle.

"Credevamo che a seguito delle segnalazioni già fatte per il periodo di natale 2023, il servizio pubblico di trasporto Agropoli in Tour e la sua inaccessibilità a causa di mezzi non idonei al trasporto di sedie a rotelle, messo a disposizione dalla Città di Agropoli. Si è ripetuta la medesima condizione dal 28 giugno 2024. Attendiamo immediati provvedimenti dall'amministrazione di Agropoli per garantire il servizio già in corso a tutti", conclude