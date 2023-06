Mengoni e Vasco all'Arechi: tutte le info su navette e corse metro

Trenitalia e Busitalia Campania hanno predisposto servizi straordinari in occasione dei concerti di Marco Mengoni e Vasco Rossi che si terranno presso lo stadio Arechi di Salerno nei giorni sabato 24, mercoledì 28 e giovedì 29 giugno.

Metro

Il Regionale di Trenitalia, in accordo con Regione Campania e Comune di Salerno, farà circolare treni metropolitani sulla linea Salerno – Arechi fino alle 2 di notte. Nelle notti del 24, 28 e 29 giugno saranno 14 le corse supplementari ogni giorno (7 da Salerno direzione Arechi e 7 viceversa), con fermate intermedie nelle stazioni di Torrione, Pastena, Mercatello e Arbostella.

Navette

Busitalia Campania istituirà inoltre un servizio navetta, operativo dalle 15 alle 2 di notte, con due autobus che faranno spola sulla tratta Stadio Arechi-ubicazione ex sito Usca in Via Capitolo San Matteo-Salerno, così da coprire l’intero arco temporale dei concerti. I passeggeri dovranno acquistare un biglietto "urbano" presso le rivendite o tramite le apposite modalità digitali come Sms Ticketing, l'app UnicoCampania e l’app QuiBus Campania. I passeggeri che hanno acquistato il titolo di “corsa semplice” potranno utilizzare lo stesso biglietto sia per l'andata che per il ritorno.