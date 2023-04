Salerno apre la stagione crocieristica: alla Stazione Marittima 70 scali e il grande ritorno della MSC Crociere

Tocchera? alla Riviera di Oceania Cruises inaugurare la nuova stagione crocieristica nel porto di Salerno: sabato 8 aprile sbarcheranno cosi? in citta? i primi turisti del nuovo anno e l’arrivo della prima grande nave da crociera, proprio nell’imminenza della Pasqua, sara? foriero di tante piacevoli sorprese nel corso della lunga stagione che, dalla primavera sin quasi alle porte del Natale, portera? in dote migliaia e migliaia di turisti. L’anno 2023 per Salerno e la Stazione Marittima sara? quello del definitivo lancio nel panorama della Cruise Industry: la conferma e? arrivata dal gradimento ottenuto al “Seatrade Cruise Global 2023” svoltosi la scorsa settimana come ogni anno, a Fort Lauderdale, in Florida.

I commenti

Al piu? importante appuntamento del turismo crocieristico mondiale, li? dove sono presenti i piu? grandi armatori mondiali, l’offerta del terminal salernitano, lo standard di servizi di cui si e? dotato, la posizione strategica e la bellezza della destinazione, hanno riscosso notevole successo. Tanti gli appuntamenti ottenuti dal management salernitano. Il presidente di “Salerno Cruises srl” Giuseppe Amoruso e? soddisfatto dal feedback degli incontri schedulati: "Molto del merito va attribuito alla qualita? dei servizi che sappiamo offrire e ai lavori di adeguamento tecnico-funzionale del porto, appaltati dalla AdSP del Mare del Tirreno Centrale, che hanno reso il porto adeguato al flotta crocieristica moderna". Francesca Amoruso, “commercial & finance manager” della societa?: "Per noi e? centrale mantenere gli impegni presi con gli armatori coi quali ci siamo confrontati in maniera molto trasparente durante i proficui meeting, costruendo soluzioni dedicate sulle loro esigenze; questo ci ha permesso di consolidare e sviluppare ulteriormente il numero di scali a Salerno". Per Anna Rita Secchi, public relations & marketing manager di Salerno Cruises, "e? importante promuovere la destinazione nella sua variegata offerta. Il gate Salerno rappresenta una grande opportunita? per il territorio, le aziende hanno l’opportunita? di aprire le porte a nuovi mercati e le amministrazioni di ampliare l’offerta dei servizi".

Le navi

Oltre settanta sono gli scali previsti in questa stagione alla Stazione Marittima Zaha Hadid: alcune compagnie hanno confermato le calls della scorsa stagione, altre se ne sono aggiunte, come la Royal Caribbean, che prevede peraltro uno scalo della Odissey of the Seas, ammiraglia della flotta. Da incorniciare poi un’operazione che e? un ritorno, ma un ritorno davvero in grande stile e che da? il segno di come lo scalo salernitano abbia raggiunto una sua rilevante centralita? nel panorama internazionale del turismo crocieristico: al Molo Manfredi tornera? infatti ad attraccare una nave della Msc Crociere. Il 5 maggio fara? il suo ingresso nel porto la MSC Opera: e? una data da segnare sul calendario. Cosi? come la conferenza stampa di presentazione del calendario della nuova stagione crocieristica che sara? accompagnata da una serie d’iniziative collaterali. I

La conferenza stampa

l programma sara? illustrato giovedi? 6 aprile alle ore 11 all’interno della prestigiosa Stazione Marittima Zaha Hadid al Molo Manfredi. Parteciperanno e interverranno il presidente dell’Autorita? di Sistema portuale Mar Tirreno Centrale Andrea Annunziata, il comandante della Capitaneria di Porto di Salerno Attilio Maria Daconto, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l’assessore comunale al Turismo Alessandro Ferrara, il presidente di “Salerno Cruises Srl Giuseppe Amoruso, il presidente di “Salerno Stazione Marittima SpA” Giuseppe Gallozzi, e l’amministratore delegato della societa? Orazio De Nigris.