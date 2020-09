Neonata uccisa a Roccapiemonte, a lei il nome di Maria: domani i funerali

Saranno celebrati domani mattina, alle 11, presso la chiesa di “San Giovanni Battista” in viale dell’Immacolata a Roccapiemonte, i solenni funerali della neonata uccisa mercoledì scorso e ritrovata in un’aiuola sotto la palazzina in cui vivono i genitori. Il padre è stato arrestato e rinchiuso in carcere a Salerno, mentre la madre è piantonata in ospedale a Nocera Inferiore, anch'ella in stato d'arresto. Oggi è stata effettuata l'autopsia sul corpicino della piccola, al termine della quale è arrivato il via libera alle esequie. L'esame avrebbe, almeno secondo fonti investigative, fornito indizi sul fatto che la neonata fosse viva dopo il parto. Domani mattina, i genitori saranno sentiti dal gip per l'udienza di convalida.

La cerimonia

Alla bimba è stato dato il nome di Maria. Una decisione presa dal parroco della cittadina dell’Agro, Don Giuseppe Ferraioli: “Roccapiemonte è Città della Vergine Maria, mi è sembrato appropriato e simbolico affidare al Piccolo Angelo prematuramente scomparso, il nome di Maria”. La salma giungerà in chiesa alle 10 per la preghiera, così da poter salutata dai fedeli. Alle 11 la funzione religiosa che sarà officiata dal Vescovo della Diocesi Nocera-Sarno Monsignore Giuseppe Giudice, concelebrata da Don Giuseppe Ferraioli. A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sarà seguito il previsto protocollo di prevenzione che prevede la partecipazione in chiesa di sessanta persone al massimo, mentre all’esterno della struttura, evitando assembramenti, ulteriori fedeli potranno ascoltare la celebrazione in audio-diffusione, con la raccomandazione di mantenere la distanza di un metro l’uno dall’altro.

