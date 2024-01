Neonato con Meningite e tracce di cocaina, presenterebbe anche la sindrome del "bambino scosso"

Resta gravissimo, il quadro clinico del bimbo di tre mesi trasferito all'ospedale Santobono di Napoli dopo essere stato soccorso in extremis al Ruggi di Salerno. Da mercoledì, il piccolo è ricoverato presso il nosocomio napoletano affetto da Meningite. Accertata, come già noto, la presenza di cocaina nelle urine.

Sospetto maltrattamenti

Come riportano i colleghi di Napolitoday, il neonato presenterebbe anche la sindrome del bambino scosso: la shaken baby sindrome. In altre parole, il piccolo avrebbe subito forti scosse, indicative di maltrattamenti da parte, presumibilmente, dei genitori "esasperati dal pianto". Tale sindrome può provocare lesioni al cervello e alla retina molto gravi. Il piccolo che è già stato affidato ovviamente ad una casa famiglia campana, continua, dunque, a lottare tra la vita e la morte al Santobono. Tutti con il fiato sospeso per le sue condizioni.