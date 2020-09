Choc a Roccapiemonte: neonato trovato morto in una siepe

Choc a Roccapiemonte: il corpo di un neonato senza vita è stato trovato in una siepe. La scoperta è stata fatta da un residente, che ha subito dato l'allarme.

Le indagini

E' accaduto intorno alle ore 19. L'uomo ha notato il corpicino avvolto in un lenzuolo in via Roma pensando che fosse un "bambolotto". Sul posto sono arrivati non solo i sanitari del 118 ma anche i carabinieri di Castel San Giorgio e di Mercato San Severino, che hanno avviato subito le indagini. Presenti anche il sindaco Carmine Pagano, l' assessore Roberto Fabbricatore, i vigili urbani e e la Protezione Civile. Si attende l'arrivo del medico legale per un primo esame esterno. E' molto probabile che, successivamente, la piccola salma verrà trasferita presso la sala mortuaria dell'ospedale di Nocera Inferiore, dove potrebbe essere effettuata l'autopsia per risalire all'esatta causa del decesso.