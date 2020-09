Neonato "gettato" nell'aiuola a Roccapiemonte: interviene il presidente dell'Aibi, il vescovo implora rispetto per la vita

Ha suscitato attenzione nazionale, il dramma del neonato morto gettato in un’aiuola, a Roccapiemonte. Come è noto, il corpicino senza vita è stato notato alle 19 in un’aiuola di via Roma da un residente, che si stava recando al parcheggio per prendere la propria auto e che ha subito avvisato i carabinieri, intervenuti sul posto con gli agenti della Polizia municipale e il medico legale.

Nel corso delle analisi è stata rinvenuta una ferita sulla testa del bambino, il cui corpo, che presentava ancora il cordone ombelicale attaccato, è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Nocera Inferiore per un’autopsia. L’ipotesi è che il piccolo fosse nato da poche ore quando è stato ucciso, anche se resta da capire se la ferita sia stata precedente o successiva all’abbandono. Nel frattempo due persone, marito e moglie di 47 e 42 anni rispettivamente, sono state fermate nel corso della notte dai carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino e del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Salerno. I militari, sotto il coordinamento del sostituto procuratore Roberto Lenza, sono al lavoro per ricostruire la dinamica della tragedia che ha scosso l'intera comunità, come sottolineato dal sindaco.

Parla Marco Griffini presidente di Ai.Bi:

“Davvero si tratta di un fatto sconvolgente. La morte o l’uccisione di un neonato è una tragedia che toglie il sonno. In casi come questi ci si domanda che cosa si sarebbe potuto fare. In realtà in Italia esistono possibilità diverse per chi non fosse in grado di occuparsi del proprio figlio: dal parto in anonimato, previsto dal DPR numero 36 del 2000, che consente alla madre di non riconoscere il bambino e di lasciarlo nell’ospedale dove è nato affinché sia assicurata l’assistenza e anche la sua tutela giuridica, alle Culle per la vita. Recentemente una di queste ha salvato la vita di un bimbo di Bari, il piccolo ‘Luigi’, la cui storia ha commosso l’Italia. Ce ne sono circa sessanta su tutto il territorio nazionale, in Campania, dove è avvenuta questa tragedia, sono due. Che cosa bisogna fare allora? Innanzitutto bisogna investire il prima possibile sulle culle per la vita e su una comunicazione efficace e multilingue dell’esistenza della legge sul parto in anonimato. Bisogna promuovere queste realtà, farle conoscere. In televisione passano pubblicità istituzionali di ogni tipo, ma nessuna inerente la salvaguardia della vita dei neonati. Eppure in Italia ogni anno sono circa 400 quelli che vengono salvati grazie a queste due opportunità. Bambini che, probabilmente, avrebbero fatto una brutta fine”.

Il lutto a Nocera Superiore

Intanto, anche Nocera Superiore si unisce al lutto di Roccapiemonte: questa sera alle 18, bandiere a mezz’asta per unirsi al dolore che ha colpito la vicina comunità del salernitano. "Siamo tutti profondamente scossi dall’orrore consumato ai danni di una vita innocente cui vanno le nostre preghiere", ha commentato il sindaco Giovanni Maria Cuofano.

Ad intervenire, dopo lo scioccante ritrovamento, anche il Vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, monsignor Giuseppe Giudice: