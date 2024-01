Ritardi del 118 e assenza di medici in ambulanza,"Nessuno tocchi Ippocrate" contro il sindaco: "Ha minacciato l'infermiera"

"Lei si è scagliato verbalmente contro gli operatori del 118, dapprima minacciandoli di provvedimenti con il direttore generale, poi recriminando la mancanza del medico nonché il ritardo su un intervento di soccorso a persona in strada per incidente: avremo delle domande da porle". Esordisce così l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", intervenuta in merito alla presa di posizione del sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, contro la gestione del 118 e i ritardi registrati nei soccorsi e l'assenza del medico a bordo dell'ambulanza. "Lei lo sa che se il codice di gravità non è rosso la figura del medico non è prevista? Ergo lei conosce come funziona il modello “automedica”? Ha mai sentito parlare della carenza di uomini e mezzi della quale soffre l’intera nazione? Lei conosce perfettamente le procedure di triage telefonico effettuato da infermieri? Lei lo sa che se la ambulanza di pertinenza è occupata su altro codice di gravità ne deve arrivare una da altra zona (anche distante km e km)? Lei sa che discutendo e minacciando il personale in tal guisa ha rallentato le manovre di soccorso? - chiedono dall'associazione -

Lei fa parte della maggioranza che sta al governo, allora non se la prenda con noi che quotidianamente sudiamo e maciniamo energie e km per salvare il prossimo. Lei si sta lamentando di un problema nazionale che il governo (il suo governo) dovrebbe risolvere. Ma poi alla fine…

Lei in quell’occasione pretendeva un medico? Ma siamo sicuri che nel caso di specie era necessario?".

"Nessuno tocchi Ippocrate" aggiunge che, in quanto lui stesso medico, Aliberti avrebbe avuto il diritto e il dovere di "medicalizzare l'ambulanza se il codice di gravità fosse stato elevato": "Adesso non si giustifichi dicendo che la sua rabbia non era rivolta agli operatori del 118, nel video si vede benissimo il signore che la tratteneva mentre lei cercava di andare vis a vis verso l’infermiera, per giunta donna! Poi che ha intenzione di chiedere al Direttore Generale? Di far licenziare gli operatori?", concludono, sottolineando come quella del sindaco, per la loro associazione, è interpretabile come una minaccia al 118.