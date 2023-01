Neve e rischi da Campagna a Caggiano: l'avviso dei sindaci

"Vista l’abbondante neve e le condizioni climatiche avverse, si invitano i cittadini ad evitare gli spostamenti verso il Monte Polveracchio, al fine di scongiurare possibili situazioni di pericolo": lo ha scritto il sindaco di Campagna Roberto Monaco. La situazione, ad ogni modo, è costantemente monitorata dal Nucleo Comunale di Protezione Civile.

Intanto a Caggiano, dopo una notte impegnativa, da stamane sono ancora al lavoro i mezzi spargisale e spalaneve per liberare le arterie principali.

Le strade saranno liberate in base alle priorità previste dal Piano di protezione civile e alle eventuali emergenze. Ieri, intanto, la Protezione Civile ha scortato un’ambulanza per trasferire in ospedale un anziano del posto. Si raccomanda massima prudenza.